Канадец с первого раза подобрал комбинацию к сейфу, который не могли открыть десятилетиями

Канадец Стивен Миллс сумел открыть сейф, который десятилетиями стоял закрытым в небольшом музее. Он угадал код с первой попытки.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Стивен Миллс посетил Музей наследия города Вермилион со своей семьей и открыл старый сейф просто так, «для смеха». Музей в провинции Альберта ранее много раз пытался разблокировать старый сейф. Металлический ящик не открывали с конца 1970-х годов.

Сейф сначала был в отеле «Брансвик», который открылся в 1906 году. Сам сейф, как полагают, приобрели в 1907 году. Его подарили музею в начале 1990-х годов после того, как отель сменил владельца и его отремонтировали. Миллс сказал, что когда им показали сейф, то вся семья была заинтригована.

Музей ранее привлекал экспертов, чтобы открыть сейф, пробовал самые распространенные комбинации и связывался с бывшими сотрудниками отеля, чтобы узнать, не вспомнят ли они код. Как и семья Миллс, другие посетители музея пытались открыть сейф, однако безуспешно.

- Я сказал: это безумная капсула времени. Мы даже не знаем, что в ней, - рассказал Миллс, который работает сварщиком.

Он заметил, что циферблат замка имеет цифры от нуля до 60, и решил попробовать 20-40-60.

- Типичный кодовый замок, три раза по часовой стрелке – 20 – два раза против часовой стрелки – 40 – один раз по часовой стрелке – 60, потянул за ручку и дверцы открылись, - сказал он. - Я могу подтвердить, что его не открывали в течение длительного времени, так как из замка вылетела пыль.

В сейфе был старый платежный лист и часть формы для заказа в ресторане, датируемой концом 1970-х годов. Также там были чек за заказанный грибной бургер на 1,50 канадских доллара и пачка сигарет на 1 канадский доллар.

Шансы Миллса правильно угадать комбинацию к сейфу были достаточно малы, говорит Джеффри Розенталь из Университета Торонто. Он рассчитал шанс правильно угадать комбинацию с первой попытки, как 1 на 216 тысяч.

Напомним, что ранее в США спустя полгода нашли победителя лотереи, выигравшего 1,6 миллиарда долларов.