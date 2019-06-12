Житель Тернополя взял себе самые длинные в Украине имя и фамилию – их почти нереально выговорить

Житель Тернополя изменил своё имя в паспорте на Брониогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко.

Об этом сообщает Файне Місто, ссылаясь на сюжет телеканала Т1 Новини.

Издание называет эти имя и фамилию самыми длинными в Украине. Показывать свое лицо мужчина отказался, объяснив это тем, что не хочет привлекать внимание людей. Он решился изменить паспортные данные еще в 24 года, то есть в 2010 году. Подчеркивает, если бы мог - сделал бы это раньше.

По словам мужчины, сначала у него было несколько вариантов, как изменить свои паспортные данные. Сейчас он сменил документы уже в четвертый раз и каждый раз имя и фамилия становилось длиннее.

«Подтекст в том, что я будто Владимир (то есть я хочу быть в мире со всем). А вторая часть означает, что я ко всему серьезно отношусь, а гром, град, означают, что пытаюсь дать отпор всем», - рассказал Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко.

Комбинировать фамилию и имя мужчине помогла информация в Википедии. Он отмечает, что если бы можно было бы, то сделал бы личные данные еще длиннее. В частности, фамилию он планировал сделать на 70 символов.

«Открыл Википедию, начал комбинировать, из основных частей забрал имя и добавил суффикс «лав», перенес его в конец. Если бы было большее количество символов в реестре, а так сейчас максимум 50, то у меня так и есть 50 с дефисом», - отметил он.

Друзья мужчины уже привыкли к такому необычному имени, однако сокращают его до «Броник» или «Брониогневладислав». Также нет вопросов к жителю Тернополя и в банковских учреждениях. Мужчина утверждает, основная цель изменения личных данных - показать, что у него есть свобода выбора. В то же время в графе отчество у мужчины так и осталась надпись «Николаевич».

Ранее сообщалось, что в Аргентине мужчина сменил пол для того, чтобы раньше выйти на пенсию - сам он отрицает эти обвинения.