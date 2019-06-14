Из-за долгов по зарплате с середины мая увольняются работники «Николаевоблтеплоэнерго», – вице-мэр Омельчук

На коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» из-за долгов по зарплате стали увольняться сотрудники предприятия.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ сообщил вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук.

Так, он отметил, что на КП сложилась непростая экономическая ситуация, так как тариф убыточный, то на предприятии остается лишь 10% от оплат потребителей.

— Сам тариф является убыточным, потому что не включает в себя базовые показатели, которые должны автоматически корректироваться. Корректировкой тарифа предприятие занимается постоянно, но это называется бег на месте. Сегодня они откорректировали тот тариф, который уже заведомо убыточен. Они не успевают за повышением газа, ростом заработной платы и так далее. Проблема в том, что тарифом занимается НКРЕКП и это долгая и сложная процедура. Предприятие сегодня заведено в тупик из-за тарифов, - сообщил вице-мэр.

Также он добавил, что КП обладает эффективным менеджментом и команда предприятия результативно выполняет свои функции, однако отсутствие финансирования создает проблемы.

— Сегодня уже есть проблема по задолженности по зарплате на предприятии с половины мая, это не может способствовать нормальной работе предприятия и удерживанию сотрудников. Насколько я знаю, люди стали покидать предприятие из-за отсутствия зарплаты, – заявил Александр Омельчук.

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность населения Николаева перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на 14 мая составляет почти 127 миллионов 400 тысяч гривен.

В частности сообщалось, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» нуждается в финансовой поддержке из-за убыточных тарифов, разница которых на данный момент составляет более 154 миллиона гривен.

Отметим, что директор предприятия Николай Логвинов в интервью Преступности.НЕТ рассказал также о том, что кроме долгов населения и убыточности тарифов, на препдриятии существует нехватка кадров.