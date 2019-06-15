Глава Николаевского облсовета Москаленко поздравила медработников с Днём медика

Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко поздравила медицинских работников с Днём медика.

Поздравление опубликовано на странице Николаевского облсовета в Facebook.

«Медицинские работники являются гордостью Украины! Вы всегда приходите на помощь в самое трудное время. Сотни человеческих судеб ежедневно находятся в ваших руках. Вера и надежда на исцеление появляются благодаря заботе и профессиональному мастерству, психологической поддержке и милосердию людей в белых халатах.

Сегодня большое количество врачей проявляет настоящий героизм. В зоне проведения антитеррористической операции они спасают военных, оказывают помощь волонтерам и местным жителям. Это - стоит нашего уважения и почета».