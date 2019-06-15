Глава Николаевского облсовета Москаленко поздравила медработников с Днём медика

Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко поздравила медицинских работников с Днём медика.
Поздравление опубликовано на странице Николаевского облсовета в Facebook.
«Медицинские работники являются гордостью Украины! Вы всегда приходите на помощь в самое трудное время. Сотни человеческих судеб ежедневно находятся в ваших руках. Вера и надежда на исцеление появляются благодаря заботе и профессиональному мастерству, психологической поддержке и милосердию людей в белых халатах.
Сегодня большое количество врачей проявляет настоящий героизм. В зоне проведения антитеррористической операции они спасают военных, оказывают помощь волонтерам и местным жителям. Это - стоит нашего уважения и почета».
«На современном этапе в Украине, и в Николаевской области в частности, запущен процесс реформирования медицинской отрасли. Убеждена, что создание медицинских округов существенно приблизит отечественную медицинскую отрасль к европейским стандартам. Учреждения здравоохранения будут обеспечены современным, высокотехнологичным оборудованием. Поэтому, в этот солнечный летний день хочу от себя лично и всего депутатского корпуса Николаевского областного совета поздравить Вас, уважаемые медицинские работники с профессиональным праздником! Пусть ежедневная, нелегкая работа, которая возвращает людям надежду, приносит Вам только удовольствие. От всего сердца желаю вам гармонии, семейного счастья и мирного неба! С праздником!».
Напомним, ранее жительница Николаева рассказала, как врачи «скорой» спасли её дочь, которая перестала дышать.