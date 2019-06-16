«Бог создал траву»: В Киеве прошел марш за легализацию медицинского каннабиса

В субботу, 15 июня, у здания Верховной Рады в Киеве собрались около сотни человек с флагами, баннерами и плакатами. Все эти люди стали участниками акции «Конопляный марш свободы». Активисты требовали от властей легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщает «Информатор» с места событий.

Участники акции акцентировали внимание на том, что они хотят увидеть внимание и готовность политических партий отстаивать права людей на жизнь и защиту своего здоровья. Потому и слоганом марша стала фраза «Медицинский каннабис - наше право».

Активисты подготовили петицию, которая за короткий срок набрала более 25 000 подписей. Они требовали утвердить законопроект №10313 «Про обеспечение фундаментального права человека на жизнь». Закон должен урегулировать использование каннабиса в медицине и науке.

Участники акции отметили, что речь идет не об использовании марихуаны в повседневной жизни здоровых людей, для получения удовольствия и расслабления. Они пытаются добиться справедливости по отношению к людям с серьезными недугами.

Напомним, как 19 мая 2018 года в столице Украины возле здания Кабинета министров около 200 активистов участвовали в акции «Конопляный марш» за реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков.