Президент Зеленский в Мариуполе искупался в фонтане

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь в субботу, 16 мая, покупался в фонтане.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Это произошло после выступления на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения от боевиков «ДНР» Зеленский подошел к Драматическому театру.

После пробежки через фонтан Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.

Как известно, 15 июня Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь с рабочей поездкой. Это вторая поездка Зеленского в качестве Президента в Донецкую область. Во время визита Зеленский посетил металлургический комбинат им. Ильича., где состоялось подписание меморандума с Францией о начале строительства комплекса кислородного блока на ММКИ. Президент также анонсировал инвестиционные проекты на Донбассе.