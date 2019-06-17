В Одессе лифтеры отказались приехать вечером на вызов – из-за этого женщина на инвалидной коляске не смогла попасть домой

Бывший депутат Одесского облсовета Наталья Пурдик, которая последние четыре года по состоянию здоровья передвигается на инвалидном кресле, из-за поломанного лифта не смогла попасть домой – сотрудники аварийной службы попросту отказались приезжать.

Об этом сообщает «Думская».

Наталья проживает на 14-м этаже высотки на улице Семена Палия. Вчера она выехала из дома, а когда вернулась, лифт уже не работал.

- Позвонила в аварийную службу, но там мне сказали, что они после восьми вечера не выезжают. Я им объясняла, что я инвалид-колясочник и не могу без лифта попасть домой, а мне в ответ – надо было не выходить из дома. Мол, после 20:00 они выезжают только на застревание, а раз я не застряла в лифте, то это мои проблемы, как попасть домой, - рассказывает Наталья Пурдик.

В результате женщина вынуждена была ночевать в ближайшей гостинице.

Напомним, что ранее жительница Николаева рассказала о том, как единственный в городе пункт сдачи ВНО для детей с инвалидностью не обустроили для них.