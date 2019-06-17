В Мариуполе лидер «Основы» Тарута дважды оговорился и назвал боевиками украинских бойцов, защищавших Донбасс от российский оккупантов

Сергей Тарута Народный депутат и лидер партии «Основа» Сергей Тарута во время своей речи в Мариуполе дважды назвал боевиками украинских военных, защищавших Мариуполь от пророссийских оккупантов.

Об этом сообщает «Инфорезист».

– Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали «боевики», сделали жители Мариуполя – свободу Украины и разрушение порядка Новороссии, — сказал Тарута.

Спустя минуту он снова оговорился.

– Я хотел бы сегодня поблагодарить всех боевиков, всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу», — заявил нардеп.

После этих слов в толпе послышались крики недовольства тех, кто обратил внимание на оговорку. Вероятно, политик перепутал слово «бойцы» с «боевиками».

Напомним, что городской голова Киева Виталий Кличко оговорился, заявив, что, если раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой пациент, то теперь – каждый второй.