В Украине из-за жары и повышенного потребления электроэнергии могут ввести веерные отключения света

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что если из-за жары будет повышаться потребление электроэнергии, то могут применить аварийные отключения.

Об этом сообщается на сайте компании.

По данным «Укрэнерго», в энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 тысяч 935 МВт.

Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки тепловых электростанций (ТЭС), обеспеченные топливом. В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС. Сейчас вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 – ДТЭК и 4 - Центрэнерго) суммарной установленной мощностью 2857 МВт. За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 – Центрэнерго, 1 – Донбассэнерго и 1 – ДТЭК Энерго) на 2320 МВт.

«При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что у «Укрэнерго» не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях «Укрэнерго» может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы», - отмечено в сообщении.

Решить вопрос может ускорение вывода из ремонта Трипольской, Змиевской и Славянской ТЭС или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме этого для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС. По этому поводу «Укрэнерго» уже обратилось в СНБО с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения пока зависит операционная безопасность энергосистемы Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин перед своим роспуском принял решение, дающее преференции энергокомпании Ахметова.