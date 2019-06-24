На Николаевщине ищут 15-летнего мальчика, который 18 июня ушел из дома и до сих пор не вернулся

Доманевский отдел полиции Николаевской области разыскивает 15-летнего Илью Пирогова.

Об этом сообщается на странице полиции в Facebook.

Так, мальчик 18 июня ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150 см., Худощавого телосложения, волосы русые. Был одет: в футболку синего цвета, синие шорты, черные кеды, черную кепку.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Доманевское отделение полиции по адресу: пгт. Доманевка, ул. Центральная, 31 тел. (05152) 9-14-32, 095-040-20-77, 095-04-02-077, 063-63-60-900 или 102.

Напомним, что в Николаевской области разыскивают пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку.