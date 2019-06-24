В Первомайске вышли на митинг жители микрорайона, где 270 семей живут без водоснабжения

Жители микрорайона Дроздовка, в городе Первомайск, вышли на митинг из-за отсутствия воды. Директор Горводоканала объяснил людям, что сейчас водопровод в этом микрорайоне еще не на балансе коммунального предприятия и к выделенным ранее средствам не имеет никакого отношения.

Об этом сообщает издание «Любимый Первомайск».

По словам местных жителей, водопроводная система находится в плачевном состоянии, трубы закопаны неглубоко и поверх них ездит транспорт. Выделенные средства, порядка 480 тысяч гривен, «не способствуют благоустройству микрорайона».

На митинге также присутствовали депутаты Первомайского горсовета, они пришли с целью «сдвинуть дело с мёртвой точки». Присутствующие депутаты посоветовали созвать экстренную комиссию, приобщить к участию представителей здешней общины, подготовить ряд вопросов к местной власти, на которые люди должны получить ответы: когда достроят водопровод, кто ответственен за его качество и почему средства не поступают. В дальнейшем - вынести эту проблему на сессию горсовета.

Митингующие поддержали инициативу депутатов, и добавили что если позитивных изменений со стороны власти не предвидится то они будут перекрывать дороги и блокировать работу сессии.

Добавим, что на КП «Первомайский горводоканал» сложилась наихудшая ситуация с уплатой налогов и сборов среди предприятий, которые оказывают услуги по водоснабжению и водоотведению на территории области. Об этом заявили в Главном управлении ГФС в Николаевской области.

А ранее, в понедельник, 6 мая, КП «Первомайский городской водоканал» отключили от снабжения электроэнергии из-за долга населения за воду.