«Подобные позорные случаи пятнают честь и достоинство службы»: В ГФС Николаевщины прокомментировали задержание офицера налоговой милиции на взятке

В Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области заявили, что готовы содействовать правоохранителям в вычислении коррупционеров среди своих сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ведомстве отметили, что приоритетом в роботе Главного управления ГФС в Николаевской области является преодоление всех видов коррупционных проявлений внутри учреждения, честная и прозрачная кадровая политика и создание действенной сервисной службы на принципах профессионализма.

Среди работников ГФС Николаевщины на постоянной основе проводятся экономические учебы относительно изучения антикоррупционного законодательства, руководство ГУ ГФС области на регулярных аппаратных совещаниях предупреждает подчиненных работников о персональной ответственности сотрудников и недопустимости совершения коррупционных правонарушений. Однако, к сожалению, отдельные работники не до конца осознали всю опасность и постыдность коррупции на государственной службе.

Так, 24 июня, сотрудниками СБУ в Николаевской области совместно с работниками территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, задержан сотрудник ГУ ГФС в Николаевской области, который требовал средства у предпринимателя за решение проблемных вопросов с фискальной службой Николаевщины.

По словам начальника ГУ ГФС в Николаевской области Владимира Копицы, подобные позорные случаи пятнают честь и достоинство государственной службы. Главное управление ГФС Николаевщины всегда готово способствовать правоохранителям и оказывать им максимальную поддержку в расследовании дел. И данный факт будет примером для других лиц не осуществлять коррупционные деяния.

«В фискальной службе Николаевщины четко придерживается принципиальная позиция в борьбе с коррупцией. Противодействие коррупционным проявлениям было и остается приоритетным для Главного управления ГФС в Николаевской области», - отметил Владимир Копица.

«Обращаемся ко всем жителям Николаевской области с просьбой, в случае выявления позорных коррупционных фактов со стороны работников фискальной службы Николаевской области немедленно сообщать об этом отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГУ ДФС в Николаевской области по телефону 50-19-13, 50-19-17, или на почтовый электронный ящик, по адресу mk.anticor@sfs.gov.ua, дежурную часть Главного управления ГФС в Николаевской области, по телефону: 50-18-41 или управление национальной полиции в Николаевской области по телефону: 102», - говорится в сообщении.

Кроме того, о неправомерных действиях или бездеятельности работников ГФС в Николаевской области также можно сообщать по телефону сервиса Государственной фискальной службы Украины «Пульс» 0800-501-007 (направление «4»). Сервис «Пульс» работает круглосуточно.