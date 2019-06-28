Президент присвоил звание «Героя Украины» 22-летнему солдату, погибшему на Донбассе

Президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» старшему солдату Андрею Волосу посмертно

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Военный отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Андрей Волос в разное время в 2015-2017 годах выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2018-м – операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

28 июня 2018 года возле населенного пункта Южное Донецкой области старший солдат вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей Волос получил ранения в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался.

Другим указом № 469/2019 Президент отметил государственными наградами военнослужащих, проявивших личное мужество и которые самоотверженно действовали, защищая Украину. Орденами «За мужество» II и III степеней, медалями «За воинскую службу Украине» и «Защитнику отечества» награждены 40 бойцов, 11 из них – посмертно.

Напомним, как Президент Зеленский предоставил гражданство 14 иностранцам, защищавших целостность Украины на Донбассе.