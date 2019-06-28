Трое «чернобыльских водолазов», предотвративших вероятность второго взрыва на ЧАЭС, получили от Президента звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания «Герой Украины» водолазам-добровльцам, которые спустились под реактор, чтобы откачать загрязненную радиацией воду.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Согласно документу № 468/2019, старший инженер-механик реакторного цеха ГП «Чернобыльская АЭС» в 1983-1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и за самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

Алексей Ананенко в интервью ТСН рассказал, что он вместе со своими двумя коллегами находился под реактором 2-3 часа, при этом «дайверы» получили не критическую дозу радиации. На сегодняшний день двое из трех «дайверов» живы. Борис Баранов умер в 2005 году, но не от радиации.

На момент аварии на ЧАЭС Ананенко было 26 лет, за свой поступок от государства он получил 80 советских рублей премии, хотя, как вспоминает сам «дайвер», во время спуска под реактор даже не думал об этом.

О героизме Ананенко и его коллег весь мир узнал благодаря минисериалу «Чернобыль» HBO. По словам самого инженера, авторы сериала подали произошедшие события со своей точки зрения. При этом Ананенко не считает, что они что-то исказили.

Напомним, что ранее Алексей Ананенко рассказал, как получает от государства 456 гривен компенсации в месяц «чернобыльских» доплат.