Инспекторы ГСЧС проверили, как работают спасательные посты в Коблево и Рыбаковке

Инспекторы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проверили спасательные посты в курортной зоне Березанского района Николаевщины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

28 июня инспекторы осмотрели спасательные посты на побережье Черного моря в курортной зоне Коблево, Лугового и Рыбаковки.

Специалисты проверили посты на предмет комплектации необходимым спасательным оборудованием, медицинскими аптечками, средствами оповещения, связи. У спасателей-матросов проверили документы государственного образца об окончании учебного заведения по соответствующей профессии и свидетельства с датой текущего года. Особое внимание обратили на документацию, которая является обязательной на посту, а именно: вахтенные журналы; карты или схемы района действий; расписания дежурств; перечень имущества; комплекты наглядной агитации; журналы инструктажей по охране труда.

Напомним, в начале июня сообщалось, что на курортах Николаевщины из 59 спасательных постов работали только два. После полноценного начала курортного сезона их количество увеличилось.