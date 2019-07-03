На «Николаевэлектротрансе» провели расследование из-за загоревшегося трамвая – водитель проявил халатность, за что его уволят

На КП «Николаевэлектротранс» провели служебное расследование по факту возгорания трамвая №1096, которое произошло 28 июня возле парка «Народный сад». Выяснилось, что водитель трамвая мог предупредить возгорание, однако не предпринял никаких мер. Из-за чего будет уволен.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия.

Отмечается, что причиной возгорания является нагрев тормозных колодок от барабана низковольтной проводки соленоида. Инцидент произошел на линии с пассажирами в салоне трамвая под управлением водителя Вячеслава Ершова.

Чтобы установить обстоятельства ЧП на предприятии провели заседание аттестационной комиссии, на котором заслушали водителя трамвая, зачитали докладные записки очевидцев происшествия и акт обследования технического состояния трамвая №1096 от 28 июня после его буксировки с линии в депо в результате задымления на первом коляске.

Так, Ершов на КП на постоянной основе работает один год. До этого он работал водителем по срочному трудовому договору. Сообщается, что в коллективе он зарекомендовал себя недисциплинированным работником, неуравновешенным, резко реагирующим на замечания, из-за чего руководство не оформляло его на работу на постоянной основе, а каждые три месяца переподписывали срочный договор. Однако, по просьбе матери Ершова, которая также работает водителем на предприятии, в мая 2018 года Ершова приняли на постоянную работу, поверив, что он исправится и станет достойным работником предприятия.

«Однако выводов Ершов В.В. не сделал, с тех пор его поведение только ухудшилась. За последний год данный водитель неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу, что приводило к нарушениям графиков движения трамваев, за нарушение ПДД, должностной инструкции водителя. Также на него поступали жалобы от пассажиров. Например, в декабре 2018 года произошел конфликт с пассажиркой, в котором Ершов В.В. ударил женщину дверцей трамвая и на ее замечание отреагировал неадекватно, показав неприличный жест рукой», - говорится в сообщении.

Что касается случая с возгоранием трамвая аттестационная комиссия предприятия увидела в действиях водителя непрофессионализм и безответственность, потому что во время беседы с ним и заслушивания докладных записок очевидцев происшествия была обнаружена расхождение.

«Большинство фактов указывало на то, что водитель мог предотвратить задымления, а затем - и возгорание вагона, но не принял необходимых мер. Ершов В.В. всячески отрицал свою вину, на заседании комиссии вел себя вызывающе и пытался ввести в заблуждение членов комиссии, чтобы избежать ответственности», - сообщают на предприятии.

В связи с этим, было принято решение провести служебное расследование по факту возгорания трамвая, после чего рассмотреть дело во второй раз.

Итак было установлено, что 28 июня в 14:25 в районе остановки 1-я Военная в пассажирском салоне трамвая №1096 появилось задымление, о чем водителю Ершову В.В. сообщила кондуктор, которая в течение рабочей смены обращала его внимание на задымление еще дважды, начиная с 12:00.

«Также о запахе дыма и гари указывали водителю контролеры, которые проверяли оплату проезда в данном вагоне на остановке улица Сенная. На эти замечания водителем не были приняты соответствующие меры. Из-за задымления салона дальнейшие перевозки пассажиров стали невозможными, и только после этого водитель Ершов В.В. принял меры по устранению возгорания», - говорится в сообщении.

В частности, согласно акту обследования трамвая установлено, что возгорание можно было предотвратить при правильных действиях водителя, а именно вовремя растормозить первый соленоид путем закручивания винта соленоида, о чем указано в Приложении 9 п.4. Должностной инструкции водителя трамвая, обратить внимание на предупреждение кондуктора по запаху дыма в салоне.

Вывод комиссии по служебному расследованию: действия водителя трамвая Ершова В.В. были непрофессиональными и могли стать причиной пожара в вагоне с последующими трагическими последствиями.

«На основании этого заключения аттестационной комиссией предприятия на повторном заседании 2 июля было принято решение предоставить ходатайство профсоюзным комитетом и представление на имя и.о. директора по увольнении по ст.40 п.3 КЗоТ Украины водителя Ершова В.В. за систематическое невыполнение работником возложенных на него обязанностей без уважительных причин, ввиду того, что к данному работнику ранее неоднократно применялись меры дисциплинарного взыскания. А 3 июля на заседании профсоюзного комитета предприятия единогласно было принято решение освободить водителя трамвая Ершова В.В. по указанному выше статье КЗоТ Украины», - сообщили на КП.

Напомним, как в Днепропетровской области 22 июня, на ходу загорелась электричка. Людям пришлось выпрыгивать из окон.