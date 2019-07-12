В сети появилось видео, на котором нацгвардейцы массово справляют нужду в Киеве

В сети появилось видео, на котором бойцы Национальной гвардии массово справляют малую нужду почти в центре Киева.

Видеоролик опубликовала Страна.

На записи видно, что несколько автобусов с бойцами Нацгвардии остановились на обочине, а вышедшие из них военнослужащие прямо у дороги массово начали справлять малую нужду.

Отмечается, что инцидент произошел почти в центре Киева - на Выдубичах. На видео можно рассмотреть, что все происходит в достаточно оживленной местности. Откуда и куда ехали бойцы осталось неизвестно.

Как известно, ранее житель Николаева Виктор Воропай заявил, что ночью 7 декабря в Ингульском районе Николаева спецназ патрульной полиции ТОР (группа тактико-оперативного реагирования, – ПН) избил двух молодых людей, которые справляли малую нужду возле дерева в районе проспекта Мира и улицы Театральной.

Следователи территориального управления Госбюро расследований, в свою очередь, подготовили подозрение патрульным.

Позже начальник патрульной полиции заявил, что ТОРовцы отрицают избиение николаевцев, которые справляли нужду на улице.