В Николаеве 18 июля из-за концерта ограничат движение транспорта возле ОДК

В четверг, 18 июля, в Николаеве частично перекроют движение транспорта на участке дороги от улицы Чкалова, 12 до улицы Соборной, 13 ради концерта.

Соответствующее решение в пятницу, 12 июля, согласовал исполком Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проекту решения, площадь Судостроителей станет пешеходной зоной с 17:00 до 23:00. Движение транспорта на этом участке будет ограничено в обоих направлениях.

В проекте решения не указано по какому случаю будет проведен концерт, однако говориться, что с ограничением движения к исполнительной власти обратился нардеп Александр Жолобецкий.

Напомним, как 27 июня, в Николаеве на отрезке проспекта Богоявленского от дома 370 до улицы Олега Ольжича с 19:00 до 24:00 перекрывали дорогу для транспорта в связи с проведением концерта. Как известно, данный концерт был организован при поддержке нардепа Артема Ильюка.