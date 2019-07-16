«Людям нужна уверенность в будущем», - Ильюк предложил Зеленскому посетить «Зорю»-«Машпроект»

Кандидат в народные депутаты Артем Ильюк предложил Президенту Владимиру Зеленскому во время его визита в Николаев 17 июля посетить государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект».

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

По словам Ильюка, работники «Зори» нуждаются в стабильной работе предприятия и заказах со стороны правительства.

«У меня предложение к Владимиру Зеленскому. Найдите время, посетите «Зорю»-«Машпроект». Это единственное государственное предприятие в Николаеве, которое не успели приватизировать и разграбить - оно работает. Но простым работникам нужна уверенность, что государство их не предаст. «Зоря» ждет новое руководство и стабильные заказы. И, как минимум, нужно разъяснить судьбу 2-миллиардного заказа от «Укртрансгаза», - написал кандидат в нардепы.

Артем Ильюк предложил Офису Президента создать рабочую группу, которая определит дальнейший вектор развития «Зори».

Как известно, в среду, 17 июля, в Николаеве ожидается приезд Президента Украины Владимира Зеленского. На данный момент известно, что Зеленский приедет на непродолжительное время, поскольку на этот день запланирован визит в другой город.