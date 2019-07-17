«Посмотри по сторонам», - николаевские патрульные продолжают рисовать предупредительные знаки на переходах

Николаевские патрульные продолжают наносить предупредительные надписи возле пешеходных переходов.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Данная акция проводится с целью привлечения внимания пешеходов, чтобы напомнить им о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

«Такие предупредительные надписи, как «Возьми ребенка за руку», «Спрячь телефон», «Велосипедист», «Посмотри по сторонам» появились на тротуарах города. Их цель – призвать быть внимательными на дороге! Будьте ответственными!» - сообщили в полиции.

Напомним, что в Николаеве проводят набор в спецназ – роту полиции особого назначения.