Восемь николаевских школьников будут получать стипендию Президента Украины

Восемь учеников николаевских школ будут получать стипендию Президента Украины. Их наградили за достижения на Всеукраинских ученических олимпиадах и в Малой академии наук Украины.
Об этом сообщили в управлении образования Николаевского городского совета.
«Мы гордимся нашей ученической элитой и желаем дальнейших успехов и побед, всегда поддерживаем и верим в вас», - сообщили в управлении.
Стипендию будут получать:
Александр Гетманцев – ученик 11 класса Николаевской специализированной школы №22.
Артем Приходько – ученик 11 класса Николаевской специализированной школы №22.
Валерия Васильева – ученица 11 класса Николаевского муниципального коллегиума имени В.Д. Чайки.
Надежда Сидорова – ученица 10 класса Николаевской специализированной школы №22.
Полина Подгородинская – ученица 8 класса Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.
Сергей Марисев – ученик 9 класса Николаевской гимназии №2.
Матвей Терещук – ученик 11 класса Николаевской общеобразовательной школы №3.
Антон Адубецкий – ученик 10 класса Николаевской гимназии №2.
Напомним, что ранее президент Зеленский назначил государственную стипендию николаевскому прыгуну в воду Кваше.