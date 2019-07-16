Восемь николаевских школьников будут получать стипендию Президента Украины

Восемь учеников николаевских школ будут получать стипендию Президента Украины. Их наградили за достижения на Всеукраинских ученических олимпиадах и в Малой академии наук Украины.

Об этом сообщили в управлении образования Николаевского городского совета.

«Мы гордимся нашей ученической элитой и желаем дальнейших успехов и побед, всегда поддерживаем и верим в вас», - сообщили в управлении.

Стипендию будут получать:

Александр Гетманцев – ученик 11 класса Николаевской специализированной школы №22. Артем Приходько – ученик 11 класса Николаевской специализированной школы №22. Валерия Васильева – ученица 11 класса Николаевского муниципального коллегиума имени В.Д. Чайки. Надежда Сидорова – ученица 10 класса Николаевской специализированной школы №22. Полина Подгородинская – ученица 8 класса Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса. Сергей Марисев – ученик 9 класса Николаевской гимназии №2. Матвей Терещук – ученик 11 класса Николаевской общеобразовательной школы №3. Антон Адубецкий – ученик 10 класса Николаевской гимназии №2.

Напомним, что ранее президент Зеленский назначил государственную стипендию николаевскому прыгуну в воду Кваше.