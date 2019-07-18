В Австралии скат подплыл прямо к дайверу, чтобы из него вытащили рыболовный крючок

Трехметровый скат, у которого возле глаза застрял рыболовный крючок, подплыл прямо к дайверу и терпеливо ждал, пока ему помогут.

Об этом сообщает «Новое время».

Инцидент произошел у побережья Западной Австралии. К одному из дайверов подплыл скат манта, который вел себя так, будто ему нужна помощь. Оказалось, прямо возле глаза у него застрял рыболовный крючок. Подводный фотограф Джейк Уилтон рассказал, что это не первый раз, когда они встречаются с этим скатом.

На то, чтобы достать крючок, у Джейка ушло несколько попыток – и все это время скат не уплывал, а ждал своего спасителя. По словам морского биолога Монти Хиллса, сложилось впечатление, будто животное понимало, что делает человек, а потому терпеливо ждало его возвращения.

Напомним, что ранее учёные впервые записали звук пения «правильных» китов.