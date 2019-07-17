Президент Зеленский считает, что мэр Николаева Сенкевич боится его, раз ушел в отпуск перед его визитом

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Глава Украины Владимир Зеленский предположил, что городской голова Николаева Александр Сенкевич боится его, раз перед его визитом в область он ушел в отпуск.

Об этом он заявил в среду, 17 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, сегодня президент в рамках своего визита посетил многострадальную трассу Н-14 и «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61-го коммунара - ПН), однако мэра Александра Сенкевича или его чиновников рядом не было. Ранее сообщалось, что Сенкевич находится в отпуске с 15 по 22 июля, который был заранее запланирован. 

— Боится он меня, - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, почему мэр ушел в отпуск перед его приездом.

Напомним, ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

Julia Davudenko

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русскийобщество