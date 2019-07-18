По Николаеву разнесли «чернуху» против Ильюка – кандидат в нардепы обратился в полицию

Ночью 18 июля неизвестные распространили по Ингульскому и Корабельному району листовки с черным пиаром против кандидата в народные депутаты Артема Ильюка.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Неизвестные разносили листовки по подъездам многоэтажек, а также массово расклеивали их на входных дверях, стенах, магазинах и прочих объектах. Артем Ильюк заявил, что по мимо «чернухи» неизвестные распространяли и агитацию одного из его оппонентов.

«Как мелкие воришки, ночью штаб одесского парашютиста разнес по Николаеву чернуху против меня. Заодно расклеивали по столбам и деревьям лицо своего начальника. Выборы пройдут, кто-то уедет в Одессу, а нам, николаевцам, и дальше жить в загаженном городе», - написал кандидат в нардепы.

Ильюк сообщил, что уже обратился в Национальную полицию, чтобы правоохранители отреагировали на произошедшее. Также кандидат в нардепы призвал николаевцев вызывать полицию, если те стали свидетелям расклейки агитации в местах, где это запрещено законом.

Напомним, что неделю назад, 10 июля, Артем Ильюк предупреждал, что оппоненты готовят против него «чернуху».