Ильюк заявил, что оппоненты готовят против него «чернуху»: «Ночью хотят разнести листовки по округу»

Артем Ильюк Кандидат в народные депутаты от 128 округа Артем Ильюк сообщил, что оппоненты готовятся распространить против него листовки с черным пиаром.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В 2014 году конкуренты на выборах уже использовали эту технологию против Ильюка. Тогда в один день сотни многоэтажных домов Николаева заполонили листовки с неправдивой информацией об Ильюке.

«За все время моей общественной деятельности конкуренты не раз пытались бороться со мной грязными методами. Самое смешное - пятилетней давности. Оказывается, я сидел в тюрьме. В одной камере с Януковичем!» - написал кандидат в нардепы.

По словам Ильюка, сегодняшние оппоненты решили воспользоваться этой же технологией.

«Все идет к тому, что эти выборы тоже будут грязными. Мне сообщили, что штаб одного из оппонентов готовит «чернуху» - хотят сделать листовки с огромным тиражом, распространять по Ингульскому и Корабельному районам планируют ночью. Это все, что нужно знать о некоторых моих оппонентах», - сообщил он.

В итоге, Артем Ильюк призвал николаевцев сообщать в полицию о всех случаях, когда во дворах и по многоэтажным домам неизвестные разносят провокационные материалы.

Напомним, что ранее в Николаеве обнаружили плакаты кандидата в нардепы, который маскируется под «Слугу народа» – даже агитаторы думали, что он от партии Зеленского.

Также ранее в Заводском районе Николаева начали распространять фейковые объявления о встрече с представителем депутата Николаевского городского совета Игоря Дятлова, которая якобы должна была состояться 3 июля.