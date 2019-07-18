«Куда смотрели депутаты, когда воровали на дорогах?» - кандидат в нардепы от «Слуги народа» обвинил чиновников в разрушенных трассах

Кандидат в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» по 130-му округу Игорь Негулевский обвинил главу Службы автодорог Николаевской области Андрея Максименко, главу Укртрансбезопасности в Николаевской области Александра Гринюка, а также руководителя управления инфраструктуры Николая Склонного в том, что недавно отремонтированные ими дороги уже рушатся.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

По его словам, Максименко, Гринюк и Склонный виноваты в разбитых дорогах, которые недавно были отремонтированы. Дорога находится в Баштанке.

«Андрей Максименко начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области, Николай Склонный руководитель управления инфраструктуры Николаевской ОГА, Александр Гринюк руководитель Николаевской «Укртрансбезпеки» - это три человека, которые непосредственно отвечают за разбитые дороги Николаевской области, за то, что они разваливаются уже в течение полугода после ремонта, за то, что люди гибнут на этих дорогах. Вот только небольшой список отремонтированных дорог, которые развалились уже в течение полугода, после ремонта: О151901 (Снигиревка-Тамарино); О150204 (Баштанка-Новопавловка); О150213(Новопавловка-Новоивановка); О150211(Лоцкино-Добра криниця); О150204(Баштанка-Писки); О150202(Баштанка-Привольное);О150214(Баштанка-Добре)», - сказал Негулевский.

Кроме того, кандидат в нардепы поинтересовался, почему действующие народные депутаты, а также депутаты областного совета не следят за качеством ремонта дорог.

«Да в каждом районе области есть такие дороги, которые управление инфраструктуры областной государственной администрации, управление транспортной безопасности и служба автодорог Николаевской области привело в ужасающее состояние. Куда смотрели депутаты, когда воровали на дорогах? Вспомните, как действующие депутаты Верховной рады Украины Андрей Вадатурский и Игорь Бриченко рассказывают, что дороги будут отремонтированы? Да они в первую очередь должны быть заинтересованы в контроле ремонта этих дорог. Почему не проконтролировали? Может в доле? Вспомните депутатов областного совета Геннадия Рубского и Владимира Фроленко. Оба депутата избраны от Баштанки. В Баштанке отремонтированные дороги? Тоже в доле? Или недосмотрели?» – спросил Негулевский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское».