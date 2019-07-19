В Коблево приехал «Ревизор» – проверяли отели, базы и даже массажные салоны

В четверг, 17 июля, в Коблево приехала съемочная группа знаменитой программы «Ревизор».

Об этом сообщает «Koblevo.News».

Издание отмечает, что это событие в группе Viber «Спільнота підприємців Коблево» было очень обсуждаемым, поскольку участники группы больше всех заинтересованы в положительном имидже курорта.

Съемочная группа прошлась по всей береговой линии – заходили в кафе, проверяли ассортимент товара, качество блюд и санитарное состояние кухонь.

Программа также побывала на одной из баз отдыха. Как все и предполагали, ведущая осталась недовольна. Положение не спасло даже то, что номера, по словам самой ведущей, были уютными и просторными, цены – приемлемыми, а обслуживание – быстрое и вежливое.

Инспекция курорта продолжилась и на следующий день, 19 июля. Операторы и ведущая перемещаются от базы к базе, инспектируют рестораны, гостиницы и даже ларьки общепита на берегу. Зашли и в массажный салон, расположенный прямо на побережье – проверили наличие санитарных книжек у сотрудников, лицензию на предоставление услуг, наличие необходимого оборудования. Результаты, к сожалению, не порадовали – массажный салон «ревизию» не прошел.

Один из предпринимателей Коблево выразил общее мнение:

«Объективное освещение дел не порождает скандала, который не увеличивает рейтинг и телеаудиторию, что не дает дополнительных денег на телерекламу!»

«В заключение хочется заметить, что в курортном Коблево большинство баз и кафе имеют однозначно положительный имидж. И очень печально, если программа «Ревизор» в погоне за рейтингами сконцентрируется исключительно на негативе. Потому что позитива в Коблево значительно больше!» – пишет издание.

Напомним, что ранее представители бизнеса в Коблево сплотились для организации рекламы курорта в Украине и ближнем зарубежье.