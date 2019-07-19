«Казначейство отказало в регистрации»: В ДЖКХ Николаева объяснили, почему не работает светофор, установленный в 2018 году

В Николаеве светофор на пересечении улицы 3-й Слободской и улицы Кузнечной, который установили 6 декабря 2018 года, до сих пор не работает, потому что казначейство не хотело регистрировать объект.

Об этом стало известно в пятницу, 19 июля, в ходе заседания комиссии по вопросам транспорта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос поднял депутат Сергей Исаков, который поинтересовался у замдиректора ДЖКХ Натальи Осецкой почему светофор еще не работает.

— При регистрации объекта, казначейство не регистрировало его, мотивируя тем, что в бюджете сумма была предусмотрена больше, чем сумма в экспертном отчете, - пояснила чиновница.

Также она отметила, что в апреле исполнительный комитет горсовета поддержал проект решения, в котором суммы были указаны согласно экспертным отчетам, однако его по различным причинам до июля не согласовывала бюджетная комиссия. Теперь, когда согласование получили, чиновники снова подают документы в казначейство.

Как известно, всего на этот объект в бюджете города было выделено 773 тысячи 393 гривны, однако чиновникам удалось сэкономить 218 тысяч 648 гривен.

Напомним, что члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в понедельник, 1 июля, в телефонном режиме согласовали перераспределение бюджета для департамента ЖКХ Николаева. Среди объектов был и данный светофорный объект.