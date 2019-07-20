Мужчина, который поджёг студию аниме в Японии, сделал это из мести, - СМИ

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Мужчина, который устроил масштабный пожар на студии аниме в Японии, сделал это из мести.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на японское издание Kyodo.

Напомним, что в Японии мужчина поджег аниме-студию - погибли 33 человека, еще более 30 получили ранения.

По информации из источников следствия, обвиняемый утверждает, что работники компании украли у него идею произведения, поэтому он и поджег здание. Пока неизвестно, о каком именно произведении идет речь.

В то же время президент Kyoto Animation Хидеаки Хатта  заявил, что ранее компания получала электронные письма с угрозами и пожеланиями «сдохнуть». Сотрудники местных правоохранительных органов продолжают уточнять детали и причины трагического инцидента.

Ранее сообщалось, что в Китае воспитательницу детского сада подозревают в отравлении 23-х детей.

Мила Волкова

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русскийобщество