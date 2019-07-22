С поиском сотрудников для «Николаевпасстранса» помогает областная служба занятости, которая устроила мини-ярмарку вакансий

В понедельник, 22 июля, областная служба занятости у ОДК провела мини-ярмарку вакансий для укомплектования новых городских автобусов КП НГС «Николаевпасстранс» водителями и контролерами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятие создано осенью прошлого года для улучшения транспортной инфраструктуры города. С момента создания в центр занятости было подано 25 вакансий. При содействии службы занятости из них подобрано и трудоустроено начальника отдела транспорта и экономиста. На сегодня актуальны 23 предложения работы.

«Обратившись в службу занятости, работодатель может получить широкий спектр услуг, которые способствуют подбору квалифицированных работников. В короткое время с помощью мини-ярмарок вакансий мы найдем именно тех работников, которые нужны предприятию, и в соответствии с требованиями, которые указаны в вакансиях. Кроме того, мы можем на конкретный заказ работодателя организовать обучение и повышение квалификации претендентов на работу», - отметил Дмитрий Оборонько.

По словам директора «Николаевпасстранс» Алексея Ушакова в настоящее время нужны 15 водителей и 6-8 контролеров, поэтому за помощью обратились в службу занятости.

«С каждым, кто заинтересовался предложением работодателя, было проведено индивидуальное собеседование, во время которого обсуждались вопросы заработной платы, режима работы, а также требования к претендентам на свободные рабочие места. Также желающие имели возможность осмотреть новый автобус, который стоял у мобильного офиса службы занятости», - говорится в сообщении.

В общем ярмарку посетили 70 человек, из которых 6 человек были приглашены на собеседование непосредственно на предприятие с целью дальнейшего трудоустройства. Следует отметить, что 37 человек ознакомились с актуальными вакансиями на данном предприятии, заинтересовались предложениями работодателя и взяли время для окончательного определения.

В это же время работал мобильный офис службы занятости, где соискатели охотно пользовались профориентационными услугами, в том числе 10 человек прошли тестирование на определение профессиональной направленности. Кроме того, все участники мероприятия имели возможность просмотреть вакансии, имеющиеся в базе данных Николаевской областной службы занятости, а также получили индивидуальные консультации специалистов службы занятости по вопросам законодательства о занятости населения.

В формате рекрутинговых форм работы было организовано анкетирование заинтересованных в поиске работы посетителей ярмарки и оказания помощи в составлении резюме. В период подготовки к проведению ярмарки вакансий специалисты по рекрутингу активно вели поиск работников на вакантные места с помощью сайтов по поиску работы. В частности, были разработаны 27 резюме соискателей с соответствующим опытом работы водителя и была предоставлена им информация о потребности предприятия в работниках.

Не остались без внимания и юные жители города, которые имели возможность создавать собственные рисунки будущей профессии. Наиболее популярными в экспресс-экспозиции были профессии: полицейский, врач, повар, водитель парикмахер.

В итоге руководитель предприятия Алексей Ушаков выразил благодарность работникам службы занятости за организацию мероприятия, отметив результативность и удобство его проведения.

«Наша основная задача, независимо от формы работы - это трудоустройство безработных и соответственно укомплектования вакансий работодателей», - резюмировал руководитель областной службы занятости Дмитрий Оборонько.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 июля, на маршруты вышло лишь 13 автобусов, на остальные пока еще не набрали водителей. Тогда, вице-мэр, который курирует вопросы транспорта, Юрий Андриенко сообщил, что через пару дней будет готов график движения, потому что необходимо обкатать маршруты и понять, сколько времени занимает проезд из одного уголка города в другой.

Как известно, 23 автобуса МАЗ белорусского производства Николаев купил на условиях договора лизинга за 73 миллиона гривен.