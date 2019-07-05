«Маленькая, но победа»: В Николаеве на маршруты города вышли 13 новых лизинговых автобусов

В пятницу, 5 июля рано утром, на три маршрута города Николаева вышло 13 новых автобусов, которые город закупил на условиях лизинга.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в 7:00 по 5 автобусов отправилось на маршруты №91 «Кладбище в Балабановке — Центральный городской стадион» и №51 «Железнодорожный вокзал, сортировка — Терновка», а три автобуса вышли на маршруте №81 «Ракетное Урочище — Намыв». Провести их в первый путь пришли вице-мэр, который курирует вопросы транспорта, Юрий Андриенко, замначальника управления транспорта Олег Кукса, директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков и директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко.

Первым делом автобусы отправились на заправку, а после разъехались по своим маршрутам. Юрий Андриенко отметил, что еще застал то время, когда по Николаеву курсировали коммунальные автобусы, при этом заметил, что сегодня для горожан знаменательный день.

— Я еще помню, когда в Николаеве был коммунальный транспорт, который ездил ориентировочно по этим же маршрутам. Это были венгерские Ikarus-ы, ездили в Терновку, в Корабельный район, в Варваровку, в Корениху. Это было очень давно. Сегодня для николаевцев знаменательный день, это наша с горожанами, пусть маленькая, но победа. Потому что при нынешних условиях, несмотря на кое-какие препятствия были на нашем пути, мы все таки это сделали. И сегодня первые 13 автобусов вышли на линию. Почему 13? К сожалению, это ситуация общая по Украине, действительно водителей профессионалов такого класса маловато, пользуясь случаем я приглашаю всех возвращаться в Николаев на прекрасные условия работы, комфортабельные машины - добро пожаловать, как говорят: «Повертай додому», - заявил вице-мэр.

Как известно, автобусы три месяца будут работать в тестовом режиме, а в течение этого времени городские власти будут наблюдать за тем, насколько они покрывают потребности в перевозках, а также необходимость их движения по данным маршрутам. По итогам, некоторые автобусы могут перенаправить на другие маршруты, чтобы они не пересекались с электротранспортом.

Пока набрали только 28 водителей, еще не хватает примерно такого же количества сотрудников, что касается остальных сотрудников КП «Николаевпасстранс» - медиков и механиков, то их уже набрали. С утра водители прошли медосмотр, а транспортные средства проверили механики.

Что касается графика движения, то он будет через пару дней, потому что нужно обкатать маршруты, посмотреть сколько по времени они будут стоять на перекрестках и светофорах и так далее. Все машины снабжены системой GPS, чтобы горожане могли отслеживать их передвижение.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.

В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.

После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.

При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

Как известно, 14 июня исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия перевозчика «Николаеввпасстранс».

21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.

А 24 июня члены транспортной комиссии Николаевского городского совета поддержали вопрос об установлении тарифа на перевозку лизинговых автобусах, для предприятия-перевозчика «Николаевпасстранс».

27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.

Как известно, ранее Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.