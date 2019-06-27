Новые автобусы будут ездить в тестовом режиме по Николаеву три месяца с тарифом в 5 гривен

Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам начальника отдел цен и ценовой политики Елены Болычевской, рентабельным тарифом будет 6,21 без амортизации. На маршруты автобусы выйдут до 5 июля, а сейчас нужно набрать водителей, которые будут на них работать.

В свою очередь в юрдепартаменте подтвердили законность тестового режима. В течение трех месяцев они проведут конкурс, в котором будет участвовать КП «Николаевпасстранс».

Отмечается, что сумма необходимых дотаций - порядка 10 миллионов гривен в год. Директор КП Алексей Ушаков сказал, что точный расчет они смогут дать через три месяца.

В свою очередь члена исполкома Александр Садыков спросил будут ли эти деньги учтены в перераспределение. Мэр Александр Сенкевич ответил утвердительно.

В итоге все члены исполкома согласовали тестовый режим на три месяца с оплатой проезда в сумме 5 гривен.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.

В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.

После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.

При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.