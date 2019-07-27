Опубликован лонг-лист номинантов Букеровской премии

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Жюри одной из самых престижных наград в мире английской литературы - Букеровской премии обнародовало лонг-лист номинантов конкурса в 2019 году.

Об этом сообщает Новое Время

В этом году претендентов на одну из самых почетных книжных премий отбирали из 151 романа, опубликованных или запланированных к публикации в Великобритании или Ирландии в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

В лонг-лист вошли произведения 13 писателей из Канады, США, Ирландии, Великобритании, Мексики и Нигерии. Среди них такие всемирно признанные писатели как Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Джанет Уинтерсон и другие.

Короткий список номинантов объявят 3 сентября — каждый писатель шорт-листа получит по 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Победитель Букеровской премии этого года станет известен 14 октября — он получит приз 50 тысяч фунтов стерлингов.

Лонг-лист номинантов на Букеровскую премию 2019:

  • Маргарет Этвуд Заветы (The Testaments)
  • Кевин Берри Ночная лодка до Танжера (Night Boat to Tangier)
  • Оинкан Брейтвейт Моя сестра, серийный убийца (My Sister, The Serial Killer)
  • Люси Эллманн Утки, Ньюберипорт (Ducks, Newburyport)
  • Бернардин Эваристо Девушка, Женщина, Другое (Girl, Woman, Other)
  • Джон Ланчестер Стена (The Wall)
  • Дебора Леви Человек, видевший все (The Man Who Saw Everything)
  • Валерия Луиселли Архив потерянных детей (Lost Children Archive)
  • Чигози Обиома Оркестр меньшинств (An Orchestra of Minorities)
  • Макс Портер Ленни (Lanny)
  • Салман Рушди Кихотт (Quichotte)
  • Элиф Шафак 10 минут 38 секунд в этом странном мире (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World)
  • Дженетт Уинтерсон Франкисштейн (Frankissstein)

Напомним, что ранее Букеровская премия назвала лучшую книгу за последние 50 лет.

Мила Волкова

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русскийобщество