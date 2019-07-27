Опубликован лонг-лист номинантов Букеровской премии

Жюри одной из самых престижных наград в мире английской литературы - Букеровской премии обнародовало лонг-лист номинантов конкурса в 2019 году.

Об этом сообщает Новое Время.

В этом году претендентов на одну из самых почетных книжных премий отбирали из 151 романа, опубликованных или запланированных к публикации в Великобритании или Ирландии в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

В лонг-лист вошли произведения 13 писателей из Канады, США, Ирландии, Великобритании, Мексики и Нигерии. Среди них такие всемирно признанные писатели как Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Джанет Уинтерсон и другие.

Короткий список номинантов объявят 3 сентября — каждый писатель шорт-листа получит по 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Победитель Букеровской премии этого года станет известен 14 октября — он получит приз 50 тысяч фунтов стерлингов.

Лонг-лист номинантов на Букеровскую премию 2019: Маргарет Этвуд Заветы (The Testaments)

Кевин Берри Ночная лодка до Танжера (Night Boat to Tangier)

Оинкан Брейтвейт Моя сестра, серийный убийца (My Sister, The Serial Killer)

Люси Эллманн Утки, Ньюберипорт (Ducks, Newburyport)

Бернардин Эваристо Девушка, Женщина, Другое (Girl, Woman, Other)

Джон Ланчестер Стена (The Wall)

Дебора Леви Человек, видевший все (The Man Who Saw Everything)

Валерия Луиселли Архив потерянных детей (Lost Children Archive)

Чигози Обиома Оркестр меньшинств (An Orchestra of Minorities)

Макс Портер Ленни (Lanny)

Салман Рушди Кихотт (Quichotte)

Элиф Шафак 10 минут 38 секунд в этом странном мире (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World)

Дженетт Уинтерсон Франкисштейн (Frankissstein)

Напомним, что ранее Букеровская премия назвала лучшую книгу за последние 50 лет.