Международная делегация проекта «Drink me» в Николаеве побывала в гостях у «Короля десертов»

Международная делегация в рамках проекта «Drink me» в Николаеве посетила Львівські пляцки.

Об этом сообщила пресс-секретарь водоканала Ирина Крисанова на своей странице в Facebook.

«Николаев замечательный и гостеприимный город! Не верите? Зря! Международная делегация в рамках проекта «Drink me» посетила Львівські пляцки. Король десертов Олег Чередниченко рассказывает нашим друзьям о сладком символе города - Николаевском Наполеоне. Интересный рассказ о городе и цели создания великолепного аутентичного десерта в ароматах яблок, вишни, ванили. Слушаем и насладимся фирменными десертами и вкусным кофе. Уютная атмосфера, приятная музыка и вежливый персонал. Мы побывали и советуем вам», - написала она.

Также она напомнила, что в выходные в Николаеве пройдёт выставка, посвящённая «Николаевводоканалу».

«Послушали, попробовали - поражены! Спасибо Олег Чередниченко! Очень вкусно, очень уютно, очень дружественный прием. Участники международного обмена в рамках проекта «Drink me», остались в восторге от вкусностей. Сладкое - полезно для мозга. Зарядились и готовы работать. Напоминаем, что 27 и 28 июля с 11:00 до 17:00 ждем всех в Каштановом сквере на выставке посвященной МКП «Николаевводоканал». Интересные конкурсы, яркие фото объектов инфраструктуры предприятия, подарки, общение. Постройте собственный водоканал вместе с нами! Будем рады видеть всех желающих!» - отметила Крисанова.

Как известно, в рамках проекта «Drink me» с 22 по 28 июля в Николаеве работает молодежная делегация по обмену опытом в вопросах водоснабжения, водоотведения и экологии.