Львовские патрульные вытащили из закрытого автомобиля обезвоженного щенка - им пришлось разбить стекло

Во Львовской области патрульные разбили окно автомобиля, в котором находился обезвоженный щенок.

Об этом сообщают в патрульной полиции Львовской области.

В четверг, 25 июля, экипаж патрульных 2-го батальона получил вызов на улицу Насыпную, где в одном из автомобилей, по словам заявителей, умирал от жары щенка. Инспекторы прибыли на место и увидели группу людей, которые стояли возле автомобиля «Opel» и пытались его открыть. Собака лежала в салоне, высунув язык, и уже не реагировала на голос людей.

Инспекторы проверили автомобиль во всех доступных базах, однако телефона владельца там не было. Совместно с людьми, патрульные попытались открыть окно силой, чтобы не нанести владельцу материального ущерба, однако оно не поддавалось.

Офицеры увидели, что животное совершенно обезвоженное и еле дышит, поэтому приняли решение и разбили окно автомобиля. Собака едва двигалась. Его вынесли на воздух и дали воды. Через некоторое время животное пришло в себя.

Впоследствии на место происшествия прибыл владелец автомобиля. Он не понимал что происходит и был растерянным. Мужчина сообщил, что не предусмотрел, что собаке может стать плохо за время его отсутствия. Выяснилось, что он не является владельцем животного, а всего лишь перевозил его. Его пригласили в отдел полиции, где составили протокол по статье 89 КоАП («Оставление животных на произвол судьбы»). Дело будет рассматривать суд.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полиция спасла 82 чихуахуа из заброшенного дома.