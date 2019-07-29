Очаковские спасатели помогли медикам транспортировать женщину, которая не может сама передвигаться, к карете «скорой»

Утром в понедельник, 29 июля, в Очакове спасатели оказали помощь в транспортировке женщины, которая не может передвигаться.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 9:25 в Службу спасения поступил звонок от гражданки, которая рассказала, что ее соседка нуждается в экстренной помощи. Происшествие случилось на улице Шмидта. 72-летнюю женщину, которая самостоятельно передвигаться не может, из-за плохого самочувствия необходимо было доставить в медицинское учреждение, но в связи с избыточным весом медики Очаковской центральной больницы самостоятельно справиться не смогли.

К месту направлено дежурное отделение 22-й Государственной пожарно-спасательной части. Совместными действиями спасателей, медиков и неравнодушных граждан женщину с 2-го этажа транспортировали к карете скорой медицинской помощи и направили в местную больницу.

Напомним, что ранее николаевские спасатели транспортировали больную женщину в «скорую» и открыли дверь в квартиру, где остался больной ребенок.