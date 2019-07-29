Мать злоупотребляет алкоголем, а дома беспорядок и нет еды: В Николаеве из семьи забрали четырехлетнего мальчика

В Центральном районе Николаева из семьи, в которой мать злоупотребляет алкоголем, а дома полный беспорядок, забрали четырехлетнего ребенка.

Об этом сообщает администрация Центрального района на своей странице в Facebook.

Рейдовое обследование по четырем неблагополучным семьям специалисты службы по делам детей администрации Центрального района провели в пятницу, 26 июля. Также к данному мероприятию привлекались представители Ювенальной превенции Центрального отдела полиции, Ювенальной превенции Николаевской области и областного управления патрульной полиции Николаевской области.

С семьями, которые проверяли, проведения профилактически-разъяснительную работу по надлежащему выполнению родительских обязанностей.

«В результате обследования из семьи забрали 4-летнего ребенка, условия проживания - несли угрозу его жизни и здоровью. Мать ребенка злоупотребляет алкоголем. При обследовании находилась в неадекватном состоянии из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков. Стоит отметить, что в доме, где проживает ребенок, полный беспорядок, отсутствуют продукты питания, а также любые бытовые коммуникации», - говорится в сообщении.

Сейчас ребенка поместили в КЗ «Центр социально-психологической реабилитации» Николаевского областного совета. Служба по делам детей администрации Центрального района будет заниматься решением дальнейшей судьбы ребенка и целесообразности его пребывания в биологической семье.

Напомним, что ранее в Николаеве лишили родительских прав женщину, которая злоупотребляла алкоголем и не заботилась о своем сыне.