В Киеве ливень затопил две станции метро и повалил деревья

В Киеве ливень затопил станцию метро «Дорогожичи», а также соседнюю станцию «Сырец». Спасатели получают сообщения о последствиях непогоды со всех точек города.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

Сообщается, что аварийно-спасательные службы приступили к ликвидации последствий непогоды в Киеве. Примерно в 16:20 спасатели приступили к ликвидации последствий на территории станции метро «Дорогожичи», которую подтопило вследствие масштабных осадков.

Также, по словам начальника Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука, в данный момент спасатели получают сообщения о поваленных стихией деревьях и оперативно выезжают на места.

Похожая ситуация и в других районах столицы, в частности, возле Шевченковского райсуда столицы.

По информации Украинского гидрометцентра, непогода продлится до конца суток.

Как сообщают пользователи Facebook, подтопило также соседнюю станцию «Сырец».

Фото - «Украинская Правда».

Напомним, в четверг, 27 июня, на столицу Украины обрушилась сильная непогода. Киев затянуло тучами, поднялся сильный ветер. В разных частях города падали деревья, обрывались строительные конструкции, заваливались билборды и слетали утепляющие покрытия. До этого во Львове прошел сильный ливень, после которого затопило улицы города. В результате движение транспорта было затруднено, а местами - остановлено.