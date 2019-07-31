В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП состоянием на утро среды обесточены 53 населенных пункта в пяти областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду, 31 июля.

По состоянию на утро 31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 53 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 44, Одесская - 4, Запорожская - 2, Луганская - 2, Киевская – 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как в Киеве ливень затопил станцию метро «Дорогожичи», а также соседнюю станцию «Сырец». Спасатели получали сообщения о последствиях непогоды со всех точек города.