В Сумской области отца, который приковал цепью к кровати сына с инвалидностью, приговорили к условному сроку

В Сумской области суд приговорил к лишению свободы на два года с испытательным сроком в год мужчину, который приковывал цепью к кровати сына с инвалидностью 1-й группы.

Об этом сообщает местное издание Сумські дебати.

После того, как три года назад умерла мать 30-летнего парня, 57-летний житель села Колодезное Тростянецкого района периодически приковывал сына к кровати цепью, которую закреплял замком.

Свои действия мужчина объясняет тем, что сын вел себя агрессивно и таким образом он пытался его успокоить. Также отец ограничивал свободу сына, когда выходил из дома. В то же время к медикам за помощью мужчина не обращался, должным образом за сыном не ухаживал и злоупотреблял алкоголем.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы, совершенное опасным для жизни и здоровья потерпевшего способом, сопровождалось причинением физических страданий») Уголовного кодекса Украины и лишили свободы на два года с испытательным сроком один год.

Сейчас парня направили на стационарное лечение в психоневрологический диспансер.

Ранее сообщалось, что на Луганщине родители привязали своего 6-летнего сына металлической цепью к входной двери.

Также ранее на Николаевщине отец бил несовершеннолетнюю дочь коленом в голову и цепью по спине – он отделался штрафом на 510 гривен.