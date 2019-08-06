Николаевцев зовут на благотворительную ярмарку для сбора средств на лечение маленького Димы Жадана

В Николаеве в воскресенье, 18 августа, пройдёт благотворительная ярмарка в помощь маленькому Диме Жадану, у которого тяжёлое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия. Мальчика хотят лечить заграницей.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что заболевание постоянно прогрессирует и ребёнок с каждым днем становится слабее. Приводит такая болезнь к страшным последствиям, постепенно снижается и пропадает мышечная активность, навыки ходить, стоять, сидеть, поднимать руки, глотать, а самое страшное, дышать из-за слабости мышц.

На ярмарке вас ждут:

- Изделия ручной работы мастеров и мастериц города Николаева

- Игровые зоны Евгений Корольков (Evgeniy Korolkov)

- Фотозона «Благотворительность в объективе» и фотосессия от Молодежного движения «За ДоБРо» во главе с Nikolay Lukianchenko

- Встреча и развлечения с веселыми клоунами.

- Вкусные и красочные мастер классы!

Ярмарка будет проходить с 12:00 до 18:00 на Соборной площади в районе Каштанового сквера.

Реквизиты для помощи:

5169360006157147 – Жадан Татьяна Владимировна