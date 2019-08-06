Президент Зеленский уволил двоих заместителей главы Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя Артура Пименова.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы Президента, опубликованные на официальном сайте главы государства 6 августа.

«Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины», — говорится в указе №582/2019.

Указом №583/2019 Владимир Зеленский уволил с должности заместителя главы Госпогранслужбы Артура Пименова.

Напомним, что тогдашний Президент Украины Петр Порошенко 2 мая 2019 года в честь Дня пограничника раздал генеральские звания и ряд наград, в том числе звание генерал-полковника получили первый заместител Главы ГПСУ Юрий Гресько и замглавы ГПСУ Артур Пименов. Последнему также вручили орден Богдана Хмельницкого III степени.

Также ранее сообщалось, что 31 мая 209 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины. А 14 июня на эту должность назначил Сергея Дейнеко.