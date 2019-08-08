В Николаевском управлении ГБР до сих пор дефицит сотрудников, а переданные дела из других ведомств часто плохого качества

И.о. директора ТУ ГБР в Николаеве Виктория Басалаева В территориальном управлении ГБР в Николаеве до сих пор остаются вакантные места на должности следователей, нет собственных оперативников, а материалы уголовных производств, которые передают и других правоохранительных органов плохо подготовленные.

Об этом шла речь 8 августа на брифинге о деятельности территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– 31 следователь сегодня работает в территориальном управлении. Загруженность с начала года составляет почти 70 уголовных производств. Производства – достаточно сложной категории. Каждое производство, каждое преступление необходимо отработать. Лично для меня закрытие уголовного производства не является формой окончания производства. Я требую максимального направления в суд для привлечения виновных к ответственности. Скажем откровенно – следователей мало. Эта загруженность не дает возможности уделить больше внимания перспективным или резонансным делам, которые расследуются. Сейчас идет конкурс на 13 вакантных должностей следователей. Результатов мы еще не имеем, но хочу сказать, что по категории А вынесли пять вакантных должностей и только один человек стал победителем конкурса, – рассказала и.о. директор территориального управления ГБР в Николаеве Виктория Басалаева.

Кроме того, он отметила, что количество следователей на данный момент увеличили на десять единиц за счет недавно появившихся оперативных подразделений, в которых также еще не набрали сотрудников.

– Появилась возможность получить собственные оперативные подразделения. Это серьезный шаг, но сегодня еще не дошли до практического воплощения. Конкурс еще не огласили, но руководство ГБР говорит, что его объявят в ближайшее время. Сейчас разрабатывают квалификационные требования к оперативным сотрудникам. Если брать требования закона о ГБР, то должна быть квота сотрудников, которые никогда не работали в других правоохранительных органах. А если брать результативность работы, то возникает вопрос: какой придет оперативный сотрудник, если он не понимает, чем занимается, – отметила Басалаева.

При этом она подчеркнула, что ГБР очень нуждается в собственных оперативных подразделениях, поскольку использование таких сотрудников из других правоохранительных органов, часто приводит к плохому качеству уголовных производств. Кроме того, другие правоохранители являются потенциальными субъектами расследований ГБР.

– Когда привозят материалы: взятка, реализация. А начинаешь разбираться – там взятка в 500 гривен. Вроде и взятка, но стыдно за такие материалы. Поэтому надеемся на свою независимость, чтобы в полной мере отвечать за свой результат, – рассказала и.о. директора теруправления ГБР.

Напомним, как заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры.