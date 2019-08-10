В Полтавской области поезд поломался и простоял в поле полтора часа

В субботу, 10 июля в Полтавской области в поселке Чутово, недалеко от границы с Харьковской областью, посреди поля поломался поезд «Интерсити», который ехал в Харьков.

Новость передает в Facebook харьковский паблик "Х.Салтовка".

Там опубликовали видео с места происшествия, которое прислал один из подписчиков.

«Всех пассажиров вывели пастись на природу. Информации о продолжительности ремонта никто не дает, но курят уже 1,5 часа. Такие дела», - говорится в подписи к видео.

Напомним, в одном из вагонов поезда «Укрзалізниці», который курсирует по маршруту «Николаев-Москва», с потолка на пол стекала вода во время проливного дождя.