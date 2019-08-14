Женщине стало плохо, а группа людей с детьми заблудилась: В Карпатах спасатели помогли николаевским туристам добраться к подножию гор

Иллюстрация В Карпатах спасатели Ивано-Франковской области дважды оказывали помощь николаевским туристам.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Так, 13 августа в 10:32 на пункт связи ГПСЧ №12 пгт. Верховина поступило сообщение о том, что во время отдыха на горе Шпицы Верховинского района ухудшилось самочувствие и самостоятельно не может передвигаться 46-летняя туристка, жительница Николаева, Николаевской области, которая отдыхала в составе группы туристов из трех человек.

Для оказания помощи туристке в 11:00 выехали спасатели Верховинского ПРВ Яремче в количестве 5 человек на 1 единицы техники. В 11:50 горные спасатели прибыли к потерпевшей, где ей была оказана доврачебная помощь. В 12:50 потерпевшую сопроводили к подножию горы и передали медицинским работникам Верховинского ЦРБ.

В тот же день в 19:00 на пункт связи ГПСЧ №9 города Яремче поступило сообщение от женщины о том, что в районе горы Синяк Поляницкого сельского совета она потеряла ориентировку и нуждается в помощи группа туристов из 7 человек (3 женщины и 4 ребенка в возрасте 8-12 лет), жителей Николаевской области.

Для оказания помощи туристам в 19:27 выехали спасатели Ворохтянского ПРВ в количестве 5 человек на 1 единицы техники.

14 августа в 00:10 горные спасатели прибыли к группе туристов, и в 02:40 сопроводили их к подножию горы, откуда они направились к месту временного жительства в городе Яремче. Состояние туристов удовлетворительное.

Напомним, что в Карпатах вечером в пятницу, 2 августа, во время сбора ягод потерялась 14-летняя девочка.