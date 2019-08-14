Минрегион подготовил законопроект, согласно которому на реконструкцию «хрущевок» отныне понадобится согласие 75% жителей

Минрегион подготовило новый проект закона, согласно которому предлагает установить требование о согласии жителей дома на проведение реконструкции - не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала (микрорайона).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, это позволит начать процесс реновации устаревшего жилья в Украине на практике.

«Сегодня в действующем законе 2006 года относительно реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жители полностью поддерживает это решение. Это не совсем правильно. Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике», - сказал он.

Он сообщил, что в прошлом году Минрегион принял решение разработать новый эффективный законопроект, который бы учел предыдущий опыт и содержал максимальное количество решений проблемных вопросов, связанных с реконструкцией устаревшего жилья.

«Мы провели несколько открытых круглых столов с участием широкого круга специалистов, экспертов, общественности, в том числе жителей таких домов. Ведь вопрос действительно важный и требует публичного обсуждения для принятия взвешенных совместных решений, которые должны отразиться в новом законе. Самое важное - чтобы были учтены интересы жителей таких домов и созданы все благоприятные условия, чтобы реконструкция наконец смогла начаться на практике», - добавил замминистра.

Одним из значительных проблемных вопросов, который должен урегулировать законопроект, стал вопрос обязательного согласия жителей устаревших домов на проведение реконструкции. Согласно ему для принятия решения о реконструкции многоквартирного дома в пределах квартала или микрорайона необходимо письменное согласие не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала (микрорайона). Рассмотрение вопроса о реконструкции многоквартирного дома в пределах квартала или микрорайона прекращается в случае несогласия 25% владельцев. Такой дом исключается из инвестиционного проекта, а решение об этом доводится до сведения жителей письменным уведомлением.

Напомним, в Николаеве еще не закончили экспертизу по делу о покупке городским советом за 11 миллионов гривен недостроенного здания в микрорайоне Намыв, что приостановило дальнейший ход расследования соответствующего уголовного производства.