В Николаеве в тренинговом центре подготовили 22 сотрудника для полицейского спецназа

Сегодня, 15 августа, на базе тренингового центра ГУНП в Николаевской области прошли курс профессиональной подготовки и закончили обучение 22 полицейских подразделения патрульной службы полиции особого назначения Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что полицейские, успешно прошедшие конкурсный отбор, вступили в ряды Национальной полиции Украины и принесли присягу на верность украинскому народу. Их подготовка длилась в течении двух месяцев.

Во время проведения курсов к преподаванию учебной программы, кроме преподавателей Тренингового центра, привлекались инструкторы роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев» и наиболее опытные специалисты структурных подразделений ГУНП в Николаевской области, а также инструкторы по личной безопасности центра, которые успешно закончили курсы повышения квалификации по канадской методике обучения.

Сегодня при участии начальника отдела профессионального обучения Управления кадрового обеспечения ГУНП подполковника полиции Александра Мицика, специалисты тренингового центра принимали зачеты у новоиспеченных полицейских по направлениям: тактическая подготовка (теоретическая часть и моделирование ситуаций), огневая подготовка (теоретическая часть, выполнение норматива по сборки-разборки оружия и практическая стрельба).

Каждый полицейский должен был продемонстрировать полученные за время учебы умения и навыки, и в результате все спецназовцы успешно сдали финальные зачеты и получили из рук Александра Мицика сертификаты об окончании курсов профессиональной подготовки.

Напомним, Николаевские полицейские в ходе антитеррористических учений Службы безопасности Украины обезвредили условных диверсантов, которые по легенде планировали совершить теракт на военном объекте. А ранее Николаевские полицейские заняли призовые места на соревнованиях по рукопашному бою за Кубок Президента Украины.