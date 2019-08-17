Трамп задумался о том, чтобы США купили Гренландию – в Дании заявили, что остров не продается

Президент США Дональд Трамп задумался о покупке Гренландии – крупнейшего острова в мире и автономной территории Дании.

Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на «The Wall Street Journal».

Во время встреч, обедов и просто в мимолетных беседах Трамп неоднократно спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию. Президент «с интересом» выслушивал их мнение о природных ресурсах острова и геополитическом значении Гренландии.

Впервые Трамп задумался о покупке Гренландии весной 2018 года. На одном званом ужине он сообщил, что кто-то рассказал ему о финансовых проблемах, которые испытывает Дания из-за помощи Гренландии, и предложил подумать о покупке острова, говорит один из источников. Некоторые советники Трампа поддержали его предложение, другие посчитали это «мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано». Двое собеседников газеты утверждают, что президент США поручил своему адвокату изучить это предложение.

Предложение Трампа, отмечает WSJ, вызвало у его советников ряд вопросов. Например, могут ли США использовать Гренландию, чтобы усилить военное присутствие в Арктике. Американские чиновники считают остров важным для интересов национальной безопасности. Между США и Данией действует десятилетний договор, который дает американским военным «практически неограниченные права» на авиабазе Туле на севере Гренландии.

Источники WSJ говорят, что покупка Гренландии сравнима с приобретением Аляски у России в 1867 году. Некоторые бывшие и нынешние чиновники Белого дома, слышавшие об идее Трампа, описывали ее «со смесью предвкушения и опасения», поскольку никто до конца не знает, как далеко готов зайти американский президент.

В Белом доме и Госдепартаменте официально не комментировали идею Трампа о покупке острова. Власти Дании и Гренландии не ответили на вопросы журналистов.

После Второй мировой войны, в 1946 году, 33-й президент США Гарри Трумэн предложил Дании купить у нее Гренландию за 100 миллионов долларов, но получил отказ. В 1876 году Государственный департамент США также изучал вопрос покупки Гренландии и Исландии.

Датские политики с разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об идее покупки крупнейшего в мире острова Гренландия у Дании, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Ekstra Bladet».

Бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею покупки Трампом Гренландии.

- Это вероятно первоапрельская шутка... но совсем не по сезону! - заявил политик.

Его коллега из Левой партии, депутат Майкл Ааструп подчеркнул:

- Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, к счастью, прошли.

Представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Есперсен высказался о возможных намерениях американского президента еще жестче.

- Если это правда, и он действительно этим занимается, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам – это абсолютное безумие, - сказал он.

- Если он действительно считает, что можно приобрести всю страну и весь народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия – это гренландцы, и это не XIX век. Не продается, - заявила депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует начать новые международные проекты по исследованию Антарктики.