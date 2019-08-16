«Николаевоблтеплоэнерго» напомнило содержателям домов, что до 15 сентября системы отопления должны быть готовы к работе

На КП «Николаевоблтеплоэнерго» напомнили всем владельцам и балансосодержателям внутридомовых систем отопления, что все работы и проверка их готовности к отопительному периоду должны быть закончены и предъявлены представителю теплоснабжающих предприятий в срок не позднее 15 сентября текущего года.

Об этом предприятие сообщает на своей странице в Facebook.

«Качество отопления в домах зависит от подготовки объектов к отопительному сезону!» - говорится в сообщении.

Согласно ряду действующих нормативных документов на жилищно-эксплуатационные организации, управляющие компании, ОСМД возложены обязанности обслуживания внутридомовых систем отопления, подготовки их к работе в отопительный период. Также техническое обслуживание централизованного отопления предусмотрено п.7 решение исполкома Николаевского горсовета от 13.02.2017г. № 137 «О минимальном перечне услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий».

«Согласно «Правил подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду», утвержденных Приказом Минтопэнерго и Министерством по вопросам ЖКХ №620 / 378 от 10.12.08г, система теплопотребления потребителей считается подготовленной к отопительному периоду, если она соответствует определенным требованиям, среди которых - обязательное проведения гидравлических испытаний внутридомовых систем централизованного отопления и их промывки (глава VIII п.4)», - говорится в сообщении.

В частности, в соответствии с разделом Х, п.1.3 этих «Правил ...» все работы по проверке и подготовке систем отопления должны быть завершены в срок не позднее 15 сентября текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что управляющая компания «Місто для людей Миколаїв» не разработала планы по подготовке к отопительному сезону.