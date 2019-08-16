Украинка попала в рейтинг инноваторов по версии журнала Массачусетского технологического института

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на MIT Technology Review.

34-летняя Ольга Дудченко является выпускницей Медицинского колледжа Бэйлора и Университета Райса в США. Она создала способ быстрого определения последовательности генома.

«Современные аппараты работают очень быстро, считывают ДНК арахиса, баклажана или броненосца за два дня. Они выдают миллиарды неорганизованных фрагментов кода ДНК. Ольга Дудченко помогла расставить эти фрагменты в правильном порядке, чтобы выявить фактический геном — быстрее и дешевле», — говорится в сообщении.

Ученая использует Hi-C-метод для определения организации хромосом в клетке. Сначала его разработали для изучения того, как складываются хромосомы, чтобы показать, какие фрагменты ДНК находятся физически близко друг к другу. В сочетании с другими методами и алгоритмами Дудченко, Hi-C помогает упростить сборку геномов.

В конце 2018 Дудченко вместе с коллегами представила «ДНК-зоопарк», в котором есть последовательности хромосом для гепарда, красной панды, бразильского дикобраза и других 50 видов животных.

«В мире быстрого вымирания, ДНК-код этих видов однажды может стать всем, что от них осталось», — отметили в MIT Technology Review.

Ученые планируют охарактеризовать геном каждого вида на Земле. На сайте «ДНК-зоопарка» публикуют новые данные еженедельно.

С 1999 года MIT Technology Review ежегодно публикует рейтинг инноваторов «35 до 35». Это перечень ученых до 35 лет, внесших значительный вклад в науку. Это могут быть представители разных сфер, начиная с биологии и заканчивая компьютерными науками.

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